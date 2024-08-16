Мигрант, застреливший в Петербурге своего соотечественника из ржавого пистолета, скрывался под Всеволожском

В отношении иностранца завели уголовное дело об убийстве.

Во Всеволожском районе Ленинградской области задержали мигранта, застрелившего своего соотечественника. Пойман иностранец был 15 августа, спустя два дня после преступления.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, мотивом расправы стали неприязненные отношения, возникшие в ходе конфликта. После выстрела жертва оставалась в сознании, однако врачи не смогли спасти раненого — мужчина скончался от обильной кровопотери.

У иностранца в ходе оперативных мероприятий был найден ржавый пистолет и патроны к нему. В отношении стрелка возбуждено уголовное дело об убийстве.