На Бали турист из России сорвался с горы и выжил

Нашли россиянина только на следующий день. Мужчина отделался несколькими вывихами.
На Бали россиян, решивший покорить в составе туристической группы горную возвышенность в районе местной деревни Труньян, сорвался и упал. В экстренные службы информация о случившемся поступила только через 5 часов, когда спутники экстремала добрались до ближайшего поста службы безопасности.
В итоге спасатели начали поисковую операцию, которая длилась до утра следующего дня. Россиянина нашли в сознании, однако двигаться он не мог.
После эвакуации и осмотра врачей выяснилось, что турист отделался вывихами тазобедренного сустава и плеча.
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02.08.2024 179