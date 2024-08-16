На Бали турист из России сорвался с горы и выжил

Нашли россиянина только на следующий день. Мужчина отделался несколькими вывихами.

На Бали россиян, решивший покорить в составе туристической группы горную возвышенность в районе местной деревни Труньян, сорвался и упал. В экстренные службы информация о случившемся поступила только через 5 часов, когда спутники экстремала добрались до ближайшего поста службы безопасности.

В итоге спасатели начали поисковую операцию, которая длилась до утра следующего дня. Россиянина нашли в сознании, однако двигаться он не мог.

После эвакуации и осмотра врачей выяснилось, что турист отделался вывихами тазобедренного сустава и плеча.