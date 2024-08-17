В России стали блокировать сайты за продажу семян ипомеи трехцветной

Известно уже о нескольких ресурсах, столкнувшихся с блокировкой за продажу посадочного материала запрещенного растения.

В России заблокировали ряд сайтов, продающих и доставляющих семена ипомеи трехцветной. Ресурсы были внесены в Единый реестр содержащих запрещенную к распространению в РФ информацию. Об этом стало известно РИА Новости.

В решении суда указывается, что выращивание ипомеи трехцветной запрещено на территории России, согласно постановлению правительства от 7 февраля этого года. В список запрещенных растение попало из-за содержания в нем наркотических или психотропных веществ.