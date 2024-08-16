Почти 20% автопарка РФ приходится на 10 устаревших моделей

В топ-10 автомобилей, которые составляют почти 20% всего автопарка страны, вошли пять отечественных моделей и столько же иномарок. Что примечательно, девять из них уже давно сняты с производства.

На текущий момент 19,4% автомобильного рынка России занимают 10 моделей, девять из которых уже не производятся, пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на аналитиков «Автостата».

Так, в топ-10 входят пять моделей иностранных брендов (Ford Focus, Toyota Corolla и корейские бестселлеры прошлых лет) и столько же моделей отечественного производства.

Среди российских авто лидирующую позицию занимает Lada 2107, в простонародье — «Жигули». Их на дорогах РФ насчитывается порядка 1,5 млн рублей и на них же приходится больше всего перепродаж за первые шесть месяцев этого года — 62,7 тысяч машин.

Также в подборку попал российский внедорожник Niva. Это единственный автомобиль из рейтинга, которые еще выпускается.