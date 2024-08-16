Из федерального бюджета на реконструкцию очистных в Волхове выделено 500 млн рублей

Общая стоимость проекта, который будет реализовываться в несколько этапов на условиях софинансирования с областью, составляет около 6,8 млрд рублей.

Принято важное решение, которое повысит качество питьевой воды во всем Волхове. Распоряжение о выделении средств подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин. В этом году мы должны заключить контракт и начать первый этап реконструкции, — подчеркнул глава Ленобласти Александр Дрозденко.

Благодаря федеральному софинансированию стартуют работы по замене устаревших сетей, оборудованию станций ультрафиолетового облучения воды, модернизации сооружений обеззараживания воды. Главная цель — улучшить качество питьевой воды для жителей Волхова.

Отметим, что Ленобласть воплощает успешную практику по установке модульных очистных сооружений. В рамках региональной программы ГУП Леноблводоканал устанавливает модульные станции в небольших поселениях Ленинградской области. Уже установлено более 40 модульных очистных станций ленинградского и белорусского производства. До 2025 года включительно предприятие планирует запустить 108 станций очистки питьевой воды и 31 станцию очистки сточных вод. С 2020 года в регионе установлено больше 40 станций для очистки питьевой воды.

2021-й год в нашем регионе был объявлен Годом Чистой воды. А вопросы по водоснабжению прозвучали на прямой линии с Владимиром Путиным. Президент России подчеркнул, что на инфраструктурные проекты в России запланировано 500 млрд рублей.