Всеволожский производитель пластиковой продукции повысил свою производительность на 10%

Такие показатели компании «ПЕРИНТ» удалось достичь благодаря участию у нацпроекте «Производительность труда»

Повысить производительность на 10%, а также увеличить выработку в инструментальном цехе на 17% и на 30% улучшить логистику материалов и сотрудников помогли самокаты, рации, а также собственные разработки.

За полгода внедрения бережливых технологий активно развивающееся предприятие «ПЕРИНТ» отладило работу на вспомогательных процессах, которые оказывают существенное влияние на основное производство. Инвентаризация хранения комплектующих и запчастей помогла выявить излишки запасов на 1,3 млн рублей, — отметили в областной администрации.

В последующие 2,5 года предприятие по условиям нацпроекта будет тиражировать полученные знания на другие производственные процессы и участки, распространять лучшие практики, развивать предложения по улучшениям.

Как уже ранее писал ivbg.ru, Ленобласть вошла в лидеры рейтинга по реализации нацпроекта «Производительность труда». На территории региона уже 100 предприятий внедряют инструменты бережливого производства. Кроме того, открыт региональный центр компетенций на базе АНО «ЦРП ЛО», открыты три «Фабрики процессов» на базе политехнических техникумов, где можно пройти переобучение. Сейчас по поручению президента России нацпроект продлен до 2030 года и расширен на государственные и муниципальные сферы.

Предприятия-участники также могут получить и финансовую поддержку на реализацию проектов, направленных на повышение производительности труда: до 300 млн рублей на период до 5 лет под 1% годовых. Для того, чтобы попасть в проект необходимо пройти регистрацию на сайте производительность.рф. Для участников нацпроекта возможна такая мера поддержки как инвестиционный налоговый вычет.