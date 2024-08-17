В Финляндии не видят условий для открытия границы с Россией

Автор: Анастасия Щербакова
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При этом финские власти считают, что открытие границы «отвечало бы интересам обеих стран».

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо пока не видит возможностей для открытия границы с Россией. Вместе с тем глава финского правительства выразил надежду, что КПП возобновят работу в будущем, зависеть это будет от дальнейшей обстановки в сфере безопасности.

Открытие границы отвечало бы интересам обеих [стран], но сейчас для этого нет условий, — цитируют Орпо финские СМИ.
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