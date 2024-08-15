Ждать приходится по 7 часов: на границе Эстонии и Ленобласти снова огромные очереди

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: скрин видео с камер на МАПП «Нарва — Ивангород»

Количество желающих пересечь границу огромное с обеих сторон.

Ситуация на российского-эстонской границе все еще сложная. Количество людей, желающих пересечь пункт пропуска «Нарва — Ивангород», судя по всему, только растет. Причем с обеих сторон.

Если ранее на то, чтобы перейти границу, приходилось ждать по 3-4 часа, то теперь время ожидания составляет уже 6-7 часов.

Со стороны Ивангорода конец очереди дотягивается почти до «парника» на Кингисеппское шоссе.

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23.07.2024 412
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