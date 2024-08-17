Украина может ударить по ядерным объектам Курской и Запорожской АЭС — СМИ

Об этом стало известно от украинских боевиков, захваченных в плен.

ВСУ могут атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС, передает РИА Новости, ссылаясь на УВД ВГА Харьковской области. Такие данные появились в ходе допросов пленных украинских боевиков.

Согласно оперативно полученной информации из военной среды, по результатам допроса военнопленных ВСУ из 82 ОДШБ – руководство Украины планирует нанесение удара по ядерным объектам Российской Федерации. На данный момент известно о намерении атаковать атомные объекты Курской и Запорожской АЭС в Курчатове и Энергодаре, — указано в сообщении.

Атака может планироваться с целью «последующего обвинения РФ в провокации (в самообстреле), в рамках которой руководство России может принять ответные меры и нанести удар ядерным оружием по территории Украины», передает источник.