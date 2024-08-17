В Госдуме рассказали, у кого вырастут зарплаты на 16,6% с 2025 года

Заработные платы в России станут выше за счет индексации МРОТ.

В следующем году зарплаты россиян на низкооплачиваемых должностях станут выше, не исключила депутат Госдумы Светлана Бессараб. Это произойдет за счет индексации МРОТ на 16,6%.

МРОТ будет повышен с 1 января 2025 года на 16,6%, следовательно, ожидать повышения можно всем низкооплачиваемым работающим, — цитирует парламентария РИА Новости.

Бессараб отметила, что минимальный размер оплаты труда в следующем году повысят до 22 440 рублей.