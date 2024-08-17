Фиктивная регистрация 12 мигрантов обернулась для жителя Сестрорецка уголовным делом

Прописанные в доме мужчины иностранцы фактически там не проживали.

В Сестрорецке на местного жителя завели уголовное дело за фиктивную регистрацию у себя дома 12 иностранных граждан.

Как передает МВД по Петербургу и Ленобласти, в апреле 2024 года в полицию Курортного района Санкт-Петербурга поступила информация о том, что в одном из частных домов города были прописаны двое иностранцев. Выяснилось, что регистрация была фиктивной. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело.

В ходе дальнейшей проверки было установлено, что с конца января по 5 августа по этому же адресу было зарегистрировано еще 10 мигрантов. Фактически они там не проживали. В связи с этим было также возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 322.1 УК РФ (организация незаконной миграции).

Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проведение оперативно-следственных мероприятий продолжается, — передает ведомство.