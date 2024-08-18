Генрих из Дрездена сломал пальцы пенсионерке во Всеволожском районе

В полицию Всеволожского района ночью 16 августа сообщили о нападении на 69-летнюю женщину в подъезде дома на Привокзальной площади в Мурино.

Пенсионерка рассказала правоохранителям, что на нее напали сзади, когда она шла домой. Ее ударили, сломали ей пальцы. Добычей злоумышленника стали мобильный телефон, три золотых кольца и 40 тысяч рублей наличными.

Пострадавшая госпитализирована с травмами головы и переломами. Подозреваемого задержали в тот же день. Им оказался 34-летний житель поселка Понтонный. Подозреваемого зовут Гнрих, родился в Дрездене.