Пятнадцать подростков избили семиклассника из-за 8000 рублей в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга 15 подростков избили семиклассника и потребовали 8000 рублей. Отец пострадавшего обратился в полицию, сообщает «Патрульный Петербурга».

Нападение произошло возле дома на Российском проспекте. Пострадавший не обращался за медицинской помощью.

Решается вопрос об уголовном деле. Обстоятельства происшествия устанавливаются.