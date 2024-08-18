Пятнадцать подростков избили семиклассника из-за 8000 рублей в Петербурге

В Невском районе Санкт-Петербурга 15 подростков избили семиклассника и потребовали 8000 рублей. Отец пострадавшего обратился в полицию, сообщает «Патрульный Петербурга».
Нападение произошло возле дома на Российском проспекте. Пострадавший не обращался за медицинской помощью.
Решается вопрос об уголовном деле. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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