Пятнадцать подростков избили семиклассника из-за 8000 рублей в Петербурге

Автор: Сергей Агутин
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В Невском районе Санкт-Петербурга 15 подростков избили семиклассника и потребовали 8000 рублей. Отец пострадавшего обратился в полицию, сообщает «Патрульный Петербурга».

Нападение произошло возле дома на Российском проспекте. Пострадавший не обращался за медицинской помощью.

Решается вопрос об уголовном деле. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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21.06.2024 2887
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