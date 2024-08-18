Редкая Луна взойдет предстоящей ночью

В ночь с 19 на 20 августа ожидается редкое астрономическое событие – полнолуние, суперлуние и голубая Луна одновременно.

Такое совпадение фаз случается раз в 15-20 лет. Следующая голубая Луна ожидается в мае 2027 года. В сочетании с суперлунием – в январе и марте 2037 года.

При суперлунии Луна максимально приближается к Земле. Это визуально делает ее на 14 % больше и на 30 % ярче.

Голубая Луна не означает цвет спутника. Оно связано с англоязычным выражением Once in a Blue Moon – «Однажды под голубой Луной», что значит редкое событие.