Алена Делона могут похоронить рядом с могилами его собак

Французский актер несколько лет назад попросил захоронить его после смерти на кладбище домашних животных, которое расположено рядом с поместьем артиста.
Алена Делона могут похоронить на кладбище, где покоятся его 35 собак, от которых актер был без ума.
Как пишет иностранная пресса, с такой просьбой артист обратился несколько лет назад к своим близким и до смерти даже успел все согласовать с местными властями.
Если родственники выполнят волю Делона, захоронен он будет в коммуне Души во Франции на территории своего поместья.
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13.06.2024 248