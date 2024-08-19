Алена Делона могут похоронить рядом с могилами его собак

Французский актер несколько лет назад попросил захоронить его после смерти на кладбище домашних животных, которое расположено рядом с поместьем артиста.

Алена Делона могут похоронить на кладбище, где покоятся его 35 собак, от которых актер был без ума.

Как пишет иностранная пресса, с такой просьбой артист обратился несколько лет назад к своим близким и до смерти даже успел все согласовать с местными властями.

Если родственники выполнят волю Делона, захоронен он будет в коммуне Души во Франции на территории своего поместья.