В Ленобласти месяц ищут пропавшую актрису сериалов «Тайны следствия» и «Ментовские войны»

О судьбе Людмилы Лебедевой ничего не известно с 18 июля.

В Тосненском районе Ленинградской области месяц назад пропала Лебедева Людмила Константиновна. 85-летняя женщина ушла из дома 18 июля и не вернулась.

Людмила Лебедева является актрисой и снимается в эпизодических ролях. Среди работ артистки — сериалы «Тайны следствия», «Ментовские войны» и другие популярные телевизионные проекты.

Если вы обладаете какой-либо информацией о местонахождении пенсионерки, просьба сообщать в полицию или по контактам поискового отряда «Лиза Алерт», указанным ниже.