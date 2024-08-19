В Ленобласти завелись сразу два сталкера, преследующих девушек и молодых мам с детьми

Обе неприятные ситуации произошли в Янино.

Две девушки из Янино с разницей в определенное время пожаловались на двух подозрительных мужчин. По словам местных жительниц, незнакомцы странно себя вели и преследовали потерпевших.

Как пишет Mash на Мойке, первый инцидент произошел с 18-летней девушкой, которая направлялась в аптеку. На кадрах видно, как все это время по улице за ней шел неизвестный мужчина. Как только жертва преследования оказалась внутри, незнакомец начал ее снимать на телефон, а затем продолжил преследовать до самой двери парадной.

Вторая подобная ситуация развернулась у лифта уже в другом доме. Неизвестный мужчина подошел к молодой маме и ее дочке, начал зазывать их в лифт и интересоваться, в какой квартире они живут.

Поведение смущало, и девушка решила дождаться следующего лифта. По её словам, тут сталкер резко ретировался — и вскоре поплёлся за другой мамой с малышом, — пишет редакция.

Обратились девушки в полицию или нет, пока не известно.