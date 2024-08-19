75% водителей такси 1 сентября могут не выйти на работу — СМИ

Это связано с новыми требованиями к водителям, работающим в сфере пассажирских перевозок.

На текущий момент только 25% водителей такси в России подготовились к новым требованиям, вступающим в силу с 1 сентября.

Через две недели начнут действовать обновленные правила, согласно которым водители должны будут иметь обязательное страхование гражданской ответственности. Без разрешения на работу в такси этот документ не оформить.

Вероятным коллапсом в сфере такси обеспокоены в Союзе пользователей цифровых платформ «Цифровой мир». Общественная организация уже направила обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину.

Сегодня оно (разрешение на работу) есть только у 25% водителей, в основном из Москвы, — приводит фрагмент обращения Союза «Известия».