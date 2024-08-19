В Кингисеппе помогут владельцам подтопленных участков после вмешательства Александра Дрозденко

Александр Дрозденко дал поручение профильным комитетам выяснить причины подтоплений на улице Школьной.

В ходе прямой телефонной линии к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко обратилась жительница города Кингисепп. Женщина пожаловалась, что ее и соседские участки, расположенные на улице Школьной, постоянно топит.

Глава региона удивился, почему местная администрация не предпринимает никаких действий и не обращается за помощью к региону.

На самом деле эту работу должны выполнять местные власти, потому что, если участки выделены, они оформлены в собственности. Если идет подтопление, администрация должна либо собственными силами, либо, если собственных сил не хватает, официально к нам обращаться с просьбой помочь, — отметил Дрозденко.

Губернатор уже дал поручение профильным комитетам выяснить причины потоплений в обозначенном месте и предпринять необходимые меры.