В Кингисеппе помогут владельцам подтопленных участков после вмешательства Александра Дрозденко

Автор: Анастасия Щербакова
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Александр Дрозденко дал поручение профильным комитетам выяснить причины подтоплений на улице Школьной.

В ходе прямой телефонной линии к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко обратилась жительница города Кингисепп. Женщина пожаловалась, что ее и соседские участки, расположенные на улице Школьной, постоянно топит.

Глава региона удивился, почему местная администрация не предпринимает никаких действий и не обращается за помощью к региону.

На самом деле эту работу должны выполнять местные власти, потому что, если участки выделены, они оформлены в собственности. Если идет подтопление, администрация должна либо собственными силами, либо, если собственных сил не хватает, официально к нам обращаться с просьбой помочь, — отметил Дрозденко.  

Губернатор уже дал поручение профильным комитетам выяснить причины потоплений в обозначенном месте и предпринять необходимые меры.

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19.08.2024 35
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