В Кингисеппе помогут владельцам подтопленных участков после вмешательства Александра Дрозденко

Александр Дрозденко дал поручение профильным комитетам выяснить причины подтоплений на улице Школьной.
В ходе прямой телефонной линии к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко обратилась жительница города Кингисепп. Женщина пожаловалась, что ее и соседские участки, расположенные на улице Школьной, постоянно топит.
Глава региона удивился, почему местная администрация не предпринимает никаких действий и не обращается за помощью к региону.
На самом деле эту работу должны выполнять местные власти, потому что, если участки выделены, они оформлены в собственности. Если идет подтопление, администрация должна либо собственными силами, либо, если собственных сил не хватает, официально к нам обращаться с просьбой помочь, — отметил Дрозденко.
Губернатор уже дал поручение профильным комитетам выяснить причины потоплений в обозначенном месте и предпринять необходимые меры.
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