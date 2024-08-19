Перминов оценил идею отмены моратория на смертную казнь

Сенатор подчеркнул, что возвращение высшей меры наказания требует детального обсуждения и является прерогативой Конституционного суда.

В России все чаще говорят о возвращении смертной казни. Не так давно этот вопрос был поднят депутатом Госдумы Сергеем Колуновым. Парламентарий считает, что высшую меру наказания необходимо вернуть для иностранных наемников.

Сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов подчеркнул, что даже малейшие корректировки моратория требуют детального обсуждения, и окончательное решение находится в юрисдикции Конституционного суда.