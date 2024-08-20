Бывший футболист сборной России рассказал о самой нелепой покупке за 10 млн рублей

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов в шоу «proПУСК» рассказал о самой нелепой покупке. Таким приобретением он назвал кабриолет.

«У меня была мечта купить кабриолет, и я понял, что это вообще ненужная вещь. Это были какие-то мечты. Я, наверно, проехал раза четыре с открытой крышей по Москве. На то время машина стоила около 10 миллионов рублей», – сказал Дмитрий Тарасов

Дмитрий Тарасов завершил карьеру игрока в 2021 году. В составе московского «Локомотива» он становился чемпионом России и трижды выиграл кубок страны.