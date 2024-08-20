На крыше электровоза нашли мертвого мужчину в Петербурге

Молодой человек погиб на крыше электровоза 19 августа. Его тело нашли уже в депо Санкт-Петербурга.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту смертельного травмирования. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.
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19.08.2022 2681