На крыше электровоза нашли мертвого мужчину в Петербурге

Молодой человек погиб на крыше электровоза 19 августа. Его тело нашли уже в депо Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура организовала проверку по факту смертельного травмирования. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проверит исполнение законодательства о безопасности движения при эксплуатации железнодорожного транспорта. При наличии оснований будут приняты меры реагирования.