С начала 2024 года в Ленобласти отремонтировали 175 жилых домов

Капитальный ремонт идет в этом году в 398 домах в Ленобласти. Всего же с начала года в России уже отремонтировали почти 11,5 тысяч домов.

Во всех районах области в этом году выполняется 999 видов работ в 398 домах: от капитального ремонта кровель, фасадов, фундаментов до замены инженерных коммуникаций и разработки проектов. Уже выполнено 357 видов работ в 175 домах.

«Летние месяцы – самый активный период проведения капитального ремонта многоквартирных домов. Выполнение работ позволяет повысить качество и комфорт проживания людей в многоквартирных домах. Это одна из главных целей программы», – отметил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.

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Напомним, что бюджет региона также выделяет деньги на неотложный ремонт многоквартирных домов, без участия взносов от жителей. То есть дом могут включить в краткосрочный план, ознакомится с подробностями краткосрочной программы можно на сайте комитета по ЖКХ Ленобласти. Познакомиться с программой капитального ремонта в многоквартирных домах области, рассчитанной на 2014-2043 годы, можно на портале комитета по ЖКХ.

Также в регионе продолжается программа расселения аварийного жилья. Специально для реализации программы в регионе составили реестр аварийного жилищного фонда, который включает в себя дома признанные непригодным для проживания после 1 января 2012 года, но не попавшие в предыдущую программу расселения.