Основанием для присвоения стали многочисленные военные сражения и ключевые события, проходившие на территории города на протяжении его 700-летней истории.

Как рассказали в пресс-службе Законодательного Собрания Ленобласти, с просьбой поддержать общественную инициативу о присвоении Шлиссельбургу (в разные годы носил названия Орешек, Спас-на-Неве, Нотебург, Петрокрепость) почетного звания «Город воинской славы» в соответствии с Указом Президента РФ от 01.12.2006 № 1340 в ЗакСобрание области обратился глава муниципального образования Шлиссельбургское городское поселение Кировского муниципального района.

К обращению были приложены необходимые документы:

– решение Совета депутатов муниципального образования;

– документально подтвержденное описание событий, послуживших основанием для внесения предложения и ходатайства о присвоении городу Шлиссельбургу почетного звания (краткая историческая справка);

– обращение граждан РФ и подписи жителей за присвоение городу почетного звания;

– заключение о результатах публичных слушаний по вопросу присвоения Шлиссельбургу звания «Город воинской славы».

«Шлиссельбург на протяжении многих лет своей истории находился в эпицентре важнейших исторических событий, играя в них ключевую роль. Он прошел через испытания Тридцатилетней войны в Европе, Ливонской, Северной, Крымской, Первой мировой, Великой Отечественной войнами. Жители Шлиссельбурга, ветераны, школьники навещают памятники и места, где проходили бои, возлагают венки у обелисков. Ведут большую поисковую работу», – отмечается в обосновании.

За время Великой Отечественной войны здесь погибло около 10 тысяч военнослужащих, около 3 тысяч мирных жителей. При освобождении города и на подступах к нему 18 января 1943 года пали около 40 тысяч человек. В ходе операции «Искра» 13 человек были удостоены звания Героя Советского Союза.

Парламент Ленинградской области единогласно поддержал обращение к Президенту. В случае, если руководством страны будет принято соответствующее решение, Шлиссельбург станет пятым городом Ленинградской области, удостоенным этого высокого звания.

Звание «Город воинской славы» — почетное звание Российской Федерации, присваиваемое отдельным городам «за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества», в том числе городам Российской Федерации, которым присвоено звание «Город-Герой». С апреля 2007 по апрель 2015 года звание «Город воинской славы» было присвоено 45 городам России, прославившимся героизмом своих жителей и воинов в ключевые периоды нашей истории. Среди них Выборг, Гатчина, Луга и Тихвин. Названия городов выбиты на Аллее Славы в Александровском саду у стен Кремля. В 2022 году в список также вошли Мариуполь и Мелитополь.

Напомним, что в декабре 2016 года областной парламент принял закон № 95-оз «О почетных званиях Ленинградской области «Город воинской доблести», «Населенный пункт воинской доблести». Почетное звание присваивается городам и населенным пунктам Ленинградской области, на территории или в непосредственной близости от которых проходили ожесточенные сражения, в ходе которых защитники Отечества проявили мужество, стойкость и героизм.

Так Лодейному Полю и Подпорожью звание «Город воинской доблести» присвоено «За мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества при защите Свирского рубежа обороны от финских захватчиков в 1941-1944 годах». Волхову «За мужество, стойкость и героизм защитников Отечества, проявленные ими при защите города Волхова от немецко-фашистских захватчиков, и их вклад в оборону Ленинграда в 1941-1944 годах». Киришам за мужество, стойкость и героизм, проявленные защитниками Отечества в период оборонительно-наступательных операций войск Красной Армии в Киришском оборонительном районе немецких войск и при штурме укрепленного плацдарма в районе населенных пунктов Новые Кириши и Грузино в период с 16 октября 1941 года по 8 октября 1943 года.