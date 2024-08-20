Роспотребнадзор Ленобласти напомнил о заболеваниях, передающихся комарами

Автор: Анастасия Щербакова
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Многие из болезней, которые переносят комары, не имеют специфического лечения и профилактики.

Роспотребнадзор по Ленинградской области предупреждает, что кровососущие комары могут быть переносчиками возбудителей различных инфекционных и паразитарных болезней.

Наиболее известным примером является малярия — острое инфекционное заболевание, вызываемое простейшими паразитами рода Plasmodium, которые передаются через укусы комаров рода Anopheles.

Также комары могут быть переносчиками таких опасных инфекций, как: желтая лихорадка, лихорадка Зика и дирофиляриоз. Это лишь некоторые примеры из длинного списка болезней, возбудители которых распространяются с помощью кровососущих насекомых.

Специфических лечения и профилактики таких заболеваний, за редким исключением, не найдено, поэтому очень важно соблюдать меры неспецифической профилактики, — предупредили в ведомстве.
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20.07.2024 1511
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