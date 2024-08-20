Мошенники придумали новый способ кражи аккаунтов в Telegram

Пользователям предлагают повысить безопасность их аккаунтов, что может обернуться потерей личных данных.

Куратор платформы Народного фронта «Мошеловка» Алла Храпунова предупредила россиян о новой схеме кражи аккаунтов в Telegram мошенниками.

В беседе с РИА Новости эксперт отметила, что аферисты проводят массовую рассылку сообщений с запросами на получение кода подтверждения для входа. Затем мошенники, используя фейковый канал Telegram Security Messenge, предлагают потенциальным жертвам перейти по ссылке для якобы повышения безопасности аккаунта.

Если перейти по ссылке, велика вероятность моментальной потери доступа к аккаунту, предупредила Храпунова.