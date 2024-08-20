План по обеспечению российских аграриев минеральными удобрениями на 2024 год выполнен на 80%

По данным Минсельхоза России, с начала года и по июль включительно российский АПК приобрел уже 4,24 млн тонн минеральных удобрений, закрыв таким образом потребность на весь текущий год в 5,45 млн тонн почти на 80%. Наибольший рост спроса в январе-июле 2024 года зафиксирован в категории NPK-удобрений*.

Как сообщается в пресс-релизе Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года поставки NPK-удобрений на внутренний рынок выросли на 10%. Помимо этого, отмечается и 7%-й прирост закупок жидких минеральных удобрений.

«Несмотря на аномальные заморозки и жару в целом ряде регионов, в сельском хозяйстве сохраняется положительная динамика: львиную долю последствий этих аномалий удалось преодолеть благодаря своевременному применению высокотехнологичных минеральных удобрений», — сказал глава РАПУ Андрей Гурьев.

Эксперты отмечают, что немаловажную роль в опережающих темпах выполнения плана по обеспечению российских аграриев минеральными удобрениями играет компания «ФосАгро», чьи предприятия в Ленинградской, Мурманской, Вологодской и Саратовской областях вкупе с развитой дистрибьютерской сетью «ФосАгро-Регион» по итогам первого полугодия 2024 года увеличила поставки на внутренний рынок на 7,1% – до 1,74 млн т.

Генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников дал свой комментарий: «Нашим стратегическим приоритетом был и остается российский АПК. Надежное и бесперебойное обеспечение национального АПК минеральными удобрениями – наша ключевая задача на вторую половину 2024 года, на реализации которой мы сосредоточим усилия наших добывающих, перерабатывающих и логистических активов».

Согласно данным аналитиков дистрибьютерской сети, за последние два года поставки фосфорных и NPK-удобрений выросли на 60%. Помимо этого, наблюдается рост закупок удобрений определенного цвета, что позволяет потребителям отслеживать путь по всей логистической цепочке, предотвращать хищения и перепродажу продукции, таким образом препятствуя развитию теневого рынка удобрений.

«Российские аграрии сделали выводы из ситуации с железнодорожными поставками в прошлом году и в этом году вышли на закупки фосфорных и NPK-удобрений под осенние полевые работы заранее. Это позволило им, с одной стороны, создать запасы удобрений, не дожидаясь ажиотажного спроса, с другой – зафиксировать объемы удобрений под осенние полевые работы по ценам межсезонья и заблаговременно включить их в график перевозок по сети РЖД», – подчеркнул генеральный директор «ФосАгро-Регион» Андрей Вовк.

*NPK-удобрение (азофоска, нитроаммофоска) – это высокоэффективное экономическое комплексное удобрение, предназначенное для внесения под различные сельскохозяйственные культуры и практически в любые грунты. Тип NPK характеризуется массовыми долями азота, калия и фосфора в удобрении.