Аналитика. Химики из Ленобласти идут на новые рекорды по выпуску минеральных удобрений

Согласно аналитическому отчету Группы «ФосАгро», чьи предприятия работают в Волхове (Ленинградская область), в Вологодской, Мурманской и Саратовской областях, по итогам первого полугодия текущего года выпуск агрохимической продукции вырос на 3,6% к уровню прошлого года и составил почти 5,9 млн тонн. Немаловажную роль в наращивании показателей сыграл Волховский филиал АО «Апатит».

Представленные в отчете Группы операционные результаты говорят о том, что основной прирост производства пришелся на фосфорные удобрения и кормовые фосфаты. За полгода их выпуск увеличился на 4,7% к аналогичному периоду прошлого года и превысил 4,4 млн тонн. Как заявляют эксперты, данный рост обусловлен увеличением объемов переработки апатитового концентрата, а также выходом на проектную мощность Волховского производственного комплекса. Производство основных сырьевых ресурсов за 1 полугодие 2024 года выросло на 1,9% к уровню прошлого года в основном благодаря росту выпуска фосфорной и серной кислот на 3,9% и 3,2%, соответственно.

Реализация долгосрочной программы развития и масштабные капиталовложения, предпринятые Группой компаний во всех регионах присутствия, позволили обеспечить рост выпуска агрохимической продукции за первое полугодие 2024 года на уровне 3,6% — до 5,9 млн тонн. Эксперты полагают, что набранные темпы роста по итогам года позволят преодолеть рубеж в рекордные 11,5 млн тонн.

Рост показателей положительно влияет на благосостояние всех регионов присутствия Группы «ФосАгро», в том числе, и Ленинградской области. Напомним, 6 июня в рамках ПМЭФ между АО «Апатит» (входит в Группу «ФосАгро) и Правительством Ленинградской области было подписано очередное Соглашение о социально-экономическом сотрудничестве, призванное укрепить взаимодействие сторон в реализации инвестиционных и социальных программ на территории региона. Так, компания продолжит поддерживать волховские учреждения здравоохранения. В частности, будет сделан акцент на обеспечении медучреждений высокотехнологичным оборудованием для лечения посттравматических заболеваний. Получит дальнейшее развитие сотрудничество с Волховским многопрофильным техникумом и Комитетом общего и профессионального образования.

«Важно, что при реализации масштабных инвестпрограмм мы увеличиваем и финансирование социальных и благотворительных инициатив компании. Так, поддержка социальных и благотворительных проектов за последние 10 лет увеличилась в 7 раз, и в 2022-2023 гг. суммарно превысила 25 млрд рублей. Средняя заработная плата сотрудников компании в 2021-2023 гг. выросла на 60%, а в феврале 2024 года зарплаты были проиндексированы ещё на 15%», — прокомментировал генеральный директор ПАО «ФосАгро» Михаил Рыбников.

Продолжая обзор операционных показателей, важно также отметить, что общие продажи удобрений за 1 полугодие 2024 года выросли на 9,3% к аналогичному периоду прошлого года и составили почти 6,1 млн тонн. В основном, это достигнуто за счет роста реализации фосфорных удобрений на 11,7%. Среди рынков, с максимальными темпами роста отгрузок в 2024 году, можно выделить не только внутренний отечественный рынок, но и рынки Латинской Америки и Африки.

Как расссказал заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» по продажам и маркетингу Михаил Стёркин, продукция компании востребована в 21 африканском государстве. А за первое полугодие 2024 года поставки в страны Африки выросли на 74% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Помимо этого, ведется активная работа над ассортиментом продукции, создавая новые марки удобрений с минимальным подкисляющим эффектом, что особенно актуально для почв Африки с повышенными показателями кислотности.

Как заявили эксперты РАПУ, выступая перед журналистами ведущих африканских СМИ на организованном Россотрудничеством в Москве в Торгово-промышленной палате РФ Круглом столе, Африка может рассчитывать на дальнейший рост поставок российских минеральных удобрений. В подтверждение заявлениям говорит аналитика поставок российских удобрений в африканские страны, согласно которой за последние пять лет объемы поставок удвоились – с 772 тысяч тонн в 2018 году до 1,7 миллиона тонн в 2023 году.

«В 2023 году наша отрасль смогла в сложных геополитических условиях переориентировать грузопотоки и укрепить статус лидирующего экспортёра удобрений в мире с долей в 18%. Мы на четверть нарастили экспорт по сравнению с 2022 годом. Среди дружественных стран, куда были переориентированы отгрузки, — наши Африканские партнёры», — прокомментировал исполнительный директор РАПУ Максим Кузнецов.

«Наша общая миссия – совместными усилиями продолжать развивать исторически тесные связи России и африканских стран для обеспечения продовольственной безопасности будущих поколений. Уверен, мы с ней справимся!», — отдельно отметил глава РАПУ Андрей Гурьев.