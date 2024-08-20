Пенсионерам с 2025 года будут автоматически назначать новую выплату

Речь идет о выплате по уходу за инвалидами I группы и пенсионерами.
С 2025 года неработающим россиянам, ухаживающим за пенсионерами и инвалидами I группы, не придется подавать документы для получения компенсации. Назначение материальной поддержки будет происходить в автоматическом режиме. Об этом РИА Новости рассказал депутат Госдумы Никита Чаплин.
С введением нового порядка с 2025 года необходимость подачи заявлений на назначение выплат и предоставления подтверждающих документов отпадает. Пенсионеры и инвалиды будут получать выплату автоматически, без необходимости подтверждать наличие лица, оказывающего уход, — сообщил парламентарий.
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