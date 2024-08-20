Россиян предупредили о вероятном росте цен на такси в сентябре

Это возможно из-за новых требований к водителям.

С сентября водители такси должны будут оформлять обязательное страхование гражданской ответственности. В противном случае осуществлять перевозки представители этой сферы не смогут.

Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков не исключает, что новое требование скажется на стоимости перевозок.

Есть опасения, что новый вид страхования, если он так и останется обязательным с 1 сентября, станет одним из факторов роста цен на такси, — цитирует эксперта RT.