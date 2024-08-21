В Госдуме предложили ввести в школьную программу еще один предмет

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова направила министру просвещения Сергею Кравцову предложение ввести в школьную программу уроки логики.

По мнению депутата, уроки будут развивать у учащихся научное и логическое мышление. Помогут лучше понимать окружающий мир, анализировать информацию, делать выводы и аргументировать точку зрения.

Яна Лантратова отметила, что сейчас курс логики включен в учебные планы вузов. Но основные формы мышления дети формируют еще в школьные годы.

«В настоящее время эксперты указывают на то, что среди российских детей наблюдается тенденция к «клипованию» мышления, когда у них отсутствует умение критически воспринимать информацию, анализировать факты и строить длинные последовательные цепочки рассуждений», – подчеркнула Яна Лантратова

Депутат считает, что логику можно изучать самостоятельно. Или включить отдельным модулем в образовательные программы по математике, информатике и обществознанию.