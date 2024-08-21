Весь аэропорт закрылся из-за пропажи ножниц

В Новом аэропорту Титосэ в Японии задержали 200 рейсов и отменили еще 36 из‑за пропавших ножниц. Они исчезли из магазина в зоне ожидания вылета внутреннего рейса 17 августа.

Появились опасения, что их могли взять террористы, чтобы использовать как оружие на борту самолета. Для обысков проверки безопасности были приостановлены на два часа. Это привело к массовым задержкам. Некоторым пассажирам пришлось проходить проверки повторно, поэтому в зоне вылета возникли очереди.

Среди пострадавших из-за задержек японская рок-группа 9mm Parabellum Bullet. Они пропустили свое выступление на ежегодном музыкальном фестивале на Хоккайдо.

По данным администрации, это произошло «из-за отсутствия надлежащих систем использования, хранения и управления пользователями магазина». Ножницы были найдены через два дня в том же магазине, где пропали.