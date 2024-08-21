Полицейского, избившего задержанных, суд Петербурга отправил под домашний арест

Автор: Анастасия Щербакова
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Сотрудник правоохранительных органов полностью признал вину. 

В Санкт-Петербурге состоялось судебное заседание по уголовному делу о превышении должностных полномочий полицейским. Сотрудник правоохранительных органов в июле избил двух мужчин, задержанных за административное правонарушение.

Как передает Объединённая пресс-служба судов Санкт-Петербурга, сотрудник дежурной части 45-го отдела полиции УМВД РФ по Невскому район в ночь на 16 июля нанес двум задержанным множественные удары по разным частям тела.

Спустя чуть больше месяца полицейского задержали и предъявили ему обвинение по ч.3 ст.286 УК РФ. До 19 октября бывший правоохранитель будет находиться под домашним арестом.

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21.08.2024 54
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