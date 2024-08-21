СК проверяет морг Токсово, в котором 4 года копились тела

После июльской проверки Комздрава выяснилось, что в морге находились почти 70 тел, которые хоронить никто не спешил.
Следственный комитет организовал проверку морга Токсово после того, как в июле Комитет по здравоохранению и Бюро судмедэкспертизы обнаружили 68 «невостребованных» трупов. К таковым относят тела усопших, которые некому хоронить. Как утверждает 47news, копились они там с 2019 года.
После визита представителей Комздрава и Бюро в июле часть тел все же были захоронены. На текущий момент в рефрижераторах находится 19 трупов.
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