РКН назвал причину массовых сбоев в работе сервисов и мессенджеров

В ведомстве заявили о масштабной DDoS-атаке.

Причиной сбоев в работе ряда популярных сервисов и мессенджеров стала масштабная DDoS-атака. Об этом в Роскомнадзоре заявили агентству РИА Новости.

Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15.00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме, — указано в сообщении.