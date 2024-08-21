РКН назвал причину массовых сбоев в работе сервисов и мессенджеров

В ведомстве заявили о масштабной DDoS-атаке.
Причиной сбоев в работе ряда популярных сервисов и мессенджеров стала масштабная DDoS-атака. Об этом в Роскомнадзоре заявили агентству РИА Новости.
Сбой связан с DDoS-атакой на российских операторов связи. По состоянию на 15.00 мск атака отражена, сервисы работают в обычном режиме, — указано в сообщении.
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