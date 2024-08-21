Пользователи массово жалуются на плохую работу мессенджера.

В работе Telegram произошел крупный сбой. Российские пользователи мессенджера жалуются на плохую загрузку и сложности с отправкой сообщений.

Сбой подтверждает и сервис Downdetector. По данным портала, в 14:11 по МСК было зафиксировано свыше двух тысяч жалоб на работоспособность мессенджера.