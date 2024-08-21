Пользователи массово жалуются на плохую работу мессенджера.
В работе Telegram произошел крупный сбой. Российские пользователи мессенджера жалуются на плохую загрузку и сложности с отправкой сообщений.
Сбой подтверждает и сервис Downdetector. По данным портала, в 14:11 по МСК было зафиксировано свыше двух тысяч жалоб на работоспособность мессенджера.
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12.08.2024 151