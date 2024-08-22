Вместе с паспортом в МФЦ Ленобласти выдадут памятку о Пушкинской карте

В МФЦ 14-летним подросткам вместе с паспортом вручают брошюру о порядке оформления «Пушкинской карты»

Таким образом, МФЦ становятся одним из ключевых центров информирования о проекте «Пушкинская карта» молодых людей, вступающих во взрослую жизнь. В брошюре содержится подробная инструкция про оформление карты, ее активацию и использование для посещения музеев и театров России, — отметили в областном правительстве.

Программа «Пушкинская карта» была запущена 1 сентября 2021 года. Изначально номинал карты составлял 3000 рублей, впоследствии его увеличили до 5000 рублей. Электронную карту можно получить в мобильном приложении «Госуслуги.Культура». Афиша всех мероприятий и учреждений, которые принимают участие в проекте, доступна на портале. В программе участвуют более 800 организаций культуры по всей России.

Ранее, министерство культуры РФ выложило в сеть инструкцию в формате видеоролика о новой «Пушкинской карте» для молодежи.