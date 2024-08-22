Три охраняемых природных объекта появятся в Петербурге

Власти Санкт-Петербурга намерены к 2030 году создать три особо охраняемых природных территории. Об этом сообщает «АБН24».
Также откроются новые экологические маршруты, которые соединят Санкт-Петербург и Ленинградскую область.
Первые из трансграничных маршрутов появятся в заказниках «Озеро Щучье» и «Гладышевский». Эта работа будет синхронизирована с Ленинградской областью. Первую экологическую тропу двух регионов собираются создать в 2025 году.
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