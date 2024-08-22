В Ленобласти брат ударил ножом брата и пошел спать, оставив его умирать

Вынесен приговор в отношении 56-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве брата в новогоднюю ночь в Приозерском районе.

Следствие установило, что родственники отмечали наступление 2024 года в кругу семьи одного из братьев, а затем уже вдвоем в квартире второго в Приозерске. Произошла ссора, старший нанес младшему не менее пяти ударов ножом в область груди и шеи. Затем оставил жертву на полу и ушел спать. От полученных травм пострадавший умер.

Однако у подсудимого была иная версия: якобы брат сам начал его провоцировать и даже ударил ножом в плечо. В ответ он просто ушел в комнату, заперся, лег спать, а проснувшись, нашел родственника мертвым.

Суд назначил мужчине восемь лет в колонии строгого режима. В пользу вдовы убитого взыскан ущерб на погребение в 109 701 рубль и компенсация морального вреда в 1 миллион рублей.