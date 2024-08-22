На Большеохтинском мосту в Петербурге введут ограничения движения на 2 недели

С 23 августа на переправе начнется ремонт дорожного покрытия.

Госавтоинспекция по Петербургу и Ленобласти предупреждает о дорожных ограничениях на Большеохтинском мосту в период с 23 августа по 6 сентября. Это связано с проведением работ по замене асфальтового покрытия.

Движение по правым полосам будут перекрыты. Движение будет осуществляться по одной полосе в обе стороны и по полосе с реверсивным движением. Движение на прилегающих к мосту съездах на Синопскую и Малоохтинскую набережные тоже частично ограничат. Будьте внимательными на дорогах, — передает ведомство.