На Госуслугах заработал сервис для помощи гражданам в сложных жизненных ситуациях

Автор: Анастасия Щербакова
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Через новый сервис россияне смогут обратиться за помощью при чрезвычайных ситуациях.

На Госуслугах запущен сервис, который позволит гражданам, оказавшимся в чрезвычайных ситуациях, получить необходимую помощь.

Люди, пострадавшие при чрезвычайных ситуациях (ЧС), могут получить финансовую помощь от государства, если их имущество первой необходимости утрачено, нарушены условия жизнедеятельности, причинён вред здоровью, погиб кто-то из членов семьи, — указано на странице сервиса. 
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