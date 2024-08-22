Врач рассказала, для кого употребление гречки нежелательно

По словам врача-педиатра, в отдельных случаях любимая многими полезная крупа может иметь негативный эффект.

Гречка является одной из самых полезных круп, однако и этот ценный продукт может приводить к нежелательным последствиям.

Как рассказала врач-педиатр Регина Николаева в беседе с РИА Новости, с осторожностью употреблять крупу следует людям с нарушениями ЖКТ. Дело в том, что крупа повышает риски возникновения спазмов, газообразования и вздутия. По крайне мере, налегать на продукт не стоит в вечернее время, чтобы не навредить сну.