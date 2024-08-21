Врач назвал секрет долгожительницы из Испании, дожившей до 117 лет

Кардиолог уверен, что здоровый образ жизни и регулярные походы к врачу — только 20% успеха.

Секретом долголетия Марии Браньяс Мореры, скончавшейся на 118-м году жизни, могут быть сильные гены. Об этом заявил кардиолог Андрей Кондрахин.

В интервью 360.ru врач отметил, что отсутствие вредных привычек, правильное питание и частые визиты в больницу еще не гарантируют долгую жизнь.

Это однозначно гены долгожительства, которые она приобрела в своей семье <…> Если в роду были долгожители, вероятность того, что вы проживете долго, возрастает. Медицина в данном случае занимает всего только 20% от этой истории, — заявил специалист.