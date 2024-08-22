Ленинградским пожарным передали 23 единицы современного транспорта

Сегодня, 22 августа, глава Ленобласти вручил 23 единицы современного, вспомогательного и оперативно-служебного транспорта, а также специального оборудования пожарным и спасателям

«Люди должны понимать, что они всегда могут рассчитывать на вашу поддержку. Граждане, предприятия, организации, те кто заблудился в лесу, вышел на лед должны быть гарантированы в том, что их спасут и им помогут. Самое важное, чтобы эта техника использовалась как можно реже, чтобы меньше было тех случаев, когда она понадобится. Вам всем здоровья, успехов в службе!», – отметил Александр Дрозденко.

Сегодня спасатели Ленобласти получили пикапы «SollersST6» с комплектом гидравлического аварийно-спасательного оборудования и с подводным робототехническим комплексом «Гном» и мультикоптером «DJI», аэроботы «Фантом 850А», автомобили Лада Веста в комплекте с переносной установкой пожаротушения «Натиск», несколько Газелей Next и УАЗ Профи, подводный робототехнический комплекс «Гном».

За последние 5 лет отмечается значительное снижение количества лесных пожаров. С начала года подразделениями ГКУ «Леноблпожспас» потушено свыше 2500 пожаров, в результате которых спасено более 360 человек, эвакуировано более 980 человек. Но … напомним, что в большинстве случаев, инициатором лесных возгораний являются любители пикников, рыбаки, дачники и туристы. На возникновение огня влияют непотушенные сигареты, горящие спички и костры, оставленные без присмотра. Также причиной пожара в лесу могут стать электрические разряды во время грозы, самовозгорания торфяного настила и сельскохозяйственное сжигание сухой прошлогодней травы в период жары.

Бороться с лесным пожаром в одиночку нельзя. Первым делом, увидев возгорание в лесной местности, следует немедленно позвонить по телефонам «112» или «01». А затем убедиться, что вам ничего не угрожает. Желательно отойти в противоположную от дыма сторону и уйти туда, где пожар не сможет до вас добраться.