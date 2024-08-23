Казармы для немецких солдат строят на границе с Беларусью

Началось строительство казарм для размещения немецких военных в Литве недалеко от границы с Беларусью на этой неделе. К 2027 году в них разместятся около 4000 солдат бундесвера.

Это будет первая постоянная зарубежная база Германии со времен Второй мировой войны, сообщает Financial Times.

Немецкие СМИ сообщают, что размещение солдат в Литве обойдется Германии примерно в €11 млрд. Миллиард пойдет на ежегодные эксплуатационные расходы. Четыре миллиарда – на закупку бронетехники. Шесть миллиардов – на дальнейшие инвестиции, например, строительство инфраструктуры и закупку военной формы.