В Госдуме предложили помечать страницы должников на сайтах для знакомств

Соответствующая инициатива направлены в Минцифры.
В Госдуме предложили маркировать страницы должников на сайтах знакомств. С такой инициативой к Минцифры обратился вице-спикер парламента.
В частности, такую информацию предлагается указывать на страницах тех пользователей, которые уклоняются от уплаты долгов по алиметнтам.
Владельцы сайтов и сервисов для знакомств смогут получать информацию о таких должниках из публичного реестра должников по алиментам, который появится в мае 2025 года, — указано в предложении.
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