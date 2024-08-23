В Госдуме предложили помечать страницы должников на сайтах для знакомств

Автор: Анастасия Щербакова
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Соответствующая инициатива направлены в Минцифры.

В Госдуме предложили маркировать страницы должников на сайтах знакомств. С такой инициативой к Минцифры обратился вице-спикер парламента.

В частности, такую информацию предлагается указывать на страницах тех пользователей, которые уклоняются от уплаты долгов по алиметнтам.

Владельцы сайтов и сервисов для знакомств смогут получать информацию о таких должниках из публичного реестра должников по алиментам, который появится в мае 2025 года, — указано в предложении.
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