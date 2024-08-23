При захвате заложников в волгоградской ИК мог погибнуть один человек

Об этом сообщает Следственный комитет.
В ходе захвата заложников заключенными исправительной колонии в Волгоградской области, предварительно, погиб один человек.
Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Следственный комитет РФ.
По предварительным данным, один погибший. Информация уточняется, — передает источник.
Ранее заключенные, захватившие заложников в Волгоградской области, выдвинули условия
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