При захвате заложников в волгоградской ИК мог погибнуть один человек

Автор: Анастасия Щербакова
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Об этом сообщает Следственный комитет. 

В ходе захвата заложников заключенными исправительной колонии в Волгоградской области, предварительно, погиб один человек.

Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на Следственный комитет РФ.

По предварительным данным, один погибший. Информация уточняется, — передает источник.

Ранее заключенные, захватившие заложников в Волгоградской области, выдвинули условия

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23.08.2024 67
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