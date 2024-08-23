Путин проводит заседание Совбеза РФ по ситуации с захватом заложников в волгоградской колонии

Путин поручил оперативно докладывать о ситуации в ИК-19, в которой заключенные устроили бунт.

Президент России начал заседание Совета безопасности РФ по ситуации с захватом заложников в колонии №19 в Волгоградской области.

Глава государства сообщил, что уже получил информацию о ЧП. Также президент заслушает доклады глав МВД, Росгвардии и других силовых ведомств.

Тем временем в результате захвата заложников в волгоградской колонии может быть один погибший.