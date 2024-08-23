Волгоградскую колонию с захваченными заложниками штурмует спецназ — СМИ

Три радикала были ранены, передают источники.
Силовые органы начали штурм колонии №19 в Волгоградской области, в которой заключенные устроили бунт.
По неподтвержденным данным, три радикала получили ранения. Сообщается, что все заложники в ходе штурма освобождены.
От рук заключенных, по предварительной информации, погиб один человек.
Как утверждает Mash, все радикалы были ликвидированы.
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23.08.2024 62