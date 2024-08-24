В учебнике по истории для вузов рассказали про СВО, подрыв «Северных потоков» и «Крокус Сити Холл»

Базовый учебник по истории России для неисторических специальностей в вузах подготовлен к выпуску издательством «Наука». В нем рассказывают об основных этапах истории России с древности до момента подготовки публикации.

Например, освещается специальная военная операция в Украине, ее цели и задачи, присоединение Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. А также взрыв газопровода «Северный поток-2» в сентябре 2022 года и теракт в «Крокус Сити Холле» в марте 2024 года.

В учебнике более 500 страниц, 22 глав и 118 параграфов. С 1 сентября 2024 года его начнут изучать во всех вузах.